Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη για το ελληνικό age ban στα social media: Να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον εθιστικό αλγόριθμο

«Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητά τους», τονίζει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη σε ανάρτησή της στο Instagram μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μπει «φραγή» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα.

Αφού κάνει λόγο για μία σημαντική ημέρα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επισημαίνει στο μήνυμά της μέσω Instagram για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 χρόνων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027 ότι «χρειάζεται συλλογική δράση, από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα.

Εδώ και δύο χρόνια, λαμβάνω από εσάς – γονείς και δασκάλους – ασταμάτητα μηνύματα για την εθιστική σχέση των παιδιών σας με τα κινητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοιράζεστε μαζί μου τις ανησυχίες και την απόγνωσή σας.

Η πολιτεία σήμερα ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 15.

Αυτό, όμως, είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας.

Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

View this post on Instagram A post shared by Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να βάλει «φραγή» στα social media σε παιδιά από την προσεχή Πρωτοχρονιά έλαβε ευρύτατη κάλυψη από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.