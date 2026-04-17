Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Έχει επιστρέψει στην Αθήνα

Η σύζυγος του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις, για καθαρά προληπτικούς λόγους, και είναι καλά στην υγεία της
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα
Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Εκτάκτως στο νοσοκομείο της Λάρισας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σύμφωνα με το onlarissa.gr. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν με το αυτοκίνητό της, μια ξαφνική αδιαθεσία την ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να κατευθυνθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη -όπως αναφέρει το onlarissa.gr- υποβλήθηκε σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έγιναν για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα. 

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω ήπιας στομαχικής διαταραχής. Η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει επιστρέψει στην Αθήνα.
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
212
83
79
60
Newsit logo
Newsit logo