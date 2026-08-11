Marfin: Προφυλακιστέα η 46χρονη μετά την απολογία της – «Γνώριζα μόνο φατσικά τους 42χρονους»

Λίγο μετά της 10:30 έφτασε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 46χρονη στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στην συνέχεια πέρασε το κατώφλι του ανακριτή και στην συνέχεια του εισαγγελέα η γυναίκα που φαίνεται να είναι το τρίτο άτομο που συμμετείχε στα επεισόδια της Marfin.

Η ίδια αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

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Η απολογία της κράτησε πάνω από 3 ώρες και κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων.

Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της ότι δεν γνώριζε καλά τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

«Γνώριζα μόνο φατσικά τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί. Δεν έχω καμία σχέση με τα επεισόδια στην Μαρφίν. Ήμουν στην πορεία αλλά δεν συμμετείχα στα επεισόδια. Όλα τα στοιχεία εναντίον μου δεν στοιχειοθετούνται και η ταυτοποίηση μου είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει δεδικασμένο. Το 2022 πάλι με τις ίδιες φωτογραφίες είχε αποδοθεί ανύπαρκτη ταυτοποίηση και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη», φέρεται να είπε στην απολογία της.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η 46χρονη βρισκόταν τον Μαΐου του 2010 στην πορεία που είχε γίνει αλλά δεν ήταν εκείνη στα επεισόδια ενώ ως μάρτυρας έχει καταθέσει και η αδερφής της.

Μετά την απόφαση ο συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα, είναι μία μέρα κακή για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εξυπηρετεί περισσότερο τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου. Είναι μία άδικη προφυλάκιση η οποία καταστρέφει μία αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της».

Ακόμη, τόνισε ότι είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσήλωση στο σχέδιο το σκεπτικό προφυλάκισης».

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση της γυναίκας με «την ξανθια κοτσίδα» που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin.