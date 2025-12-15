Μαρία Καρυστιανού: «Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα»

Μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό σχετικά με το εάν η Μαρία Καρυστιανού θα δημιουργήσει νέο κόμμα ή όχι. Η γυναίκα που δίνει τον δικό της αγώνα για τη δικαίωση της κόρης της Μάρθης που ήταν ένα από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για το εάν θα είναι το νέο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της χώρας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, προανήγγειλε την ίδρυση κόμματος που υπό προϋποθέσεις θα κατέβει στις εκλογές αποκλείοντας όμως μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» σημείωσε μιλώντας στο Kontra Channel.

Στην ερώτηση εαν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, απάντησε πως: «Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε μεταξύ άλλων για ένα «κίνημα που θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, τη ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», ενώ αναφέρθηκε στη σύμβαση 717 αλλά και στον αγώνα των αγροτών.