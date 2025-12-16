Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα: «Δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης – Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό»

Επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά η Μαρία Καρυστιανού ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και μάλιστα λίγες ώρες μετά την αντίδραση μελών του ΔΣ του Συλλόγου για τα Τέμπη του οποίου είναι Πρόεδρος οι οποίοι διαχώρισαν την θέση τους.

Μιλώντας και στον ΑΝΤ1 η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Εγώ αυτό που είπα και το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά. Προφανώς και το στηρίζω. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και αν οργανωθεί σωστά γιατί τα στάνταρντ είναι πολύ υψηλά και αυστηρά και θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα βεβαίως να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές και καινούριο να έχουν μια επιλογή».

Ερωτηθείσα αν θα ηγηθεί απάντησε: «Αυτό είναι μια συλλογική κίνηση ένα κίνημα πολιτών και δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης. Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό». Ξεκαθάρισε ότι: «Δεν θέλουμε πολιτικά πρόσωπα αλλά άφθαρτους που μπορούν να δώσουν λύση. Το πιο βασικό είναι να μην προέρχονται από κομματικό σχηματισμό».

Η κα Καρυστιανού ρωτήθηκε και για όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Καραχάλιος. «Τον συγκεκριμένο κύριο έχω δει δυο τρεις φορές όπως έχω δει πολύ κόσμο. Όσα ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά. Θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν αυτή την υγιή προσπάθεια με κάθε τρόπο. Ποιοι; Το σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί ΜΜΕ που παραποιούν τα λόγια τα δικά μου προκειμένου να μας αποδομήσουν», είπε ενώ σε όσους λένε ότι καπηλεύεται την τραγωδία των Τεμπών είπε: «είναι νοσηρή σκέψη».

Για τη δίκη είπε νωρίτερα ότι: «Τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη η οποία για την δική μου περίπτωση δεν έχει ενδιαφέρον αφού η κατηγορία για απανθράκωση δεν υπάρχει. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία η οποία θα μπορούσε να ελέγξει τους υπουργούς για την σύμβαση 717 αλλά δεν το έκανε».