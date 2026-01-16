Μαρία Καρυστιανού: «Στο τελευταίο τηλεφώνημα της κόρης μου μιλήσαμε γρήγορα γιατί είχα δουλειά, θα με στοιχειώνει πάντα»

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και φωτογραφήθηκε στην Αθήνα από την Ολυμπία Κρασαγάκη για λογαριασμό του περιοδικού Down Town Κύπρου και μίλησε για όλα. Αυτά που είχε για την κόρη της πριν το δυστύχημα των Τεμπών «ραγίζουν» καρδιές.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού για την πολιτική και τα Τέμπη στον δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου θα κυκλοφορήσει την Κυριακή (18.01.2026) και το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 προβλήθηκα ένα απόσπασμα.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στα τελευταία δύο τηλεφωνήματα με την κόρη της, Μάρθη, πριν χάσει τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, τα οποία όπως δήλωσε θα τη στοιχειώνουν διότι είχε δουλειά και τη μία φορά δεν το σήκωσε, ενώ την τελευταία το έκλεισε βιαστικά.

«Θυμάμαι που με πήρε το απόγευμα γύρω στις 7:00 η ώρα. Ήμουν στο ιατρείο μου, αλλά εγώ εξέταζα και δεν το απάντησα. Κάτι που πάντα θα με στοιχειώνει. Μετά είχα πάρα πολύ δουλειά και ξεχάστηκα και με ξαναπήρε εκείνη στις 9:00 η ώρα το βράδυ. Το σήκωσα, μιλήσαμε γρήγορα, γιατί πάλι είχα δουλειά, για να μου πει “μαμά θα αργήσουμε. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπήσω, μην τρομάξεις. Εγώ θα είμαι”.

Ήταν μια συνομιλία που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το κλείσαμε στα γρήγορα, γιατί είχα δουλειά. Πού να φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που την άκουγα. Τέλος πάντων. Αυτές οι δύο κλήσεις της, η μία, η αναπάντητη και η άλλη, η βιαστική, είναι τα δύο πράγματα που πάντα θα με στοιχειώνουν. Θα έδινα τα πάντα να άλλαζα εκείνα τα τηλεφωνήματα. Όπως και το ότι συζητούσαμε για εκείνη την εκδρομή, που λέγαμε μήπως να μην πάει. Είναι τα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να τα αλλάξω», εξομολογήθηκε για τις τελευταίες στιγμές που άκουσε στο τηλέφωνο την κόρη της.

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την ενασχόλησή της με την πολιτική.

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση ευθύνης, ως ενεργός πολίτης, δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Διότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του», είπε για την απόφασή της να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

«Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει, πριν και πάνω από όλα, η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής», πρόσθεσε στην ερώτηση αν θα ηγηθεί του κόμματος.