Με οπλισμένα F-16 η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο – Τέσσερις οι παραβάσεις του FIR Αθηνών

Επιστρέφει στο Αιγαίο με νέο σκηνικό προκλητικότητας η Τουρκία, αφού με τέσσερα αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, προχώρησε σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (01.06.2026 ) πως η Τουρκία ανέπτυξε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 και δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, τα F-16 έκαναν μια παράβαση, όπως και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ το ATR-72 συμπλήρωσε το «καρέ» των προκλήσεων.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.