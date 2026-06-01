Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους: Διακοπή κυκλοφορίας σε Εθνική Οδό και Προαστιακό

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (1/6/2026) το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, εξαιτίας της φωτιάς στους Αγίους Θεοδώρους, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο 61,2ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλείται κάποιος οικισμός.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.