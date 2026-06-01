ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 10 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν – Την Τρίτη στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7

Και οι δέκα κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας, που φέρονται ότι λυμαίνονταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, δηλώνοντας μάλιστα ότι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια που δήλωναν προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα υπέβαλαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και τα σχετικά έγγραφα.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη.

Στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.

Αύριο Τρίτη (02/06/2026) απολογούνται οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι του κυκλώματος.

Αρχικά σήμερα ήταν να απολογηθούν 12 συλληφθέντες, ωστόσο δύο ζήτησαν κι έλαβαν νέα προθεσμία για αύριο. Ανάμεσα στους επτά είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος.