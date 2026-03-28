Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό της

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς», αναφέρει η ανακοίνωση
Φτωχότερη μένει η ελληνική μουσική σκηνή μετά τον θάνατο της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας

Η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 28.03.2026, σε ηλικία 88 ετών, μετά από εγκεφαλικό που είχε υποστεί το 2024, πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου σε συναυλία της. 

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της με μία λιτή ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», αναφέρει η οικογένειά της.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή καλλιτεχνικά ως Μαρινέλλα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας, ενώ οι γονείς της πριν την Θεσσαλονίκη ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη, έχοντας σημαδέψει βαθιά την πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Το ελληνικό κοινό την αποχαιρετά με συγκίνηση, τιμώντας μια καλλιτέχνιδα που συνδέθηκε όσο λίγες με την εξέλιξη της μουσικής στη χώρα μας τις τελευταίες επτά δεκαετίες.

