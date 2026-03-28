Ελλάδα

Μαρινέλλα: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ με το «αντίο» στην μεγάλη ερμηνεύτρια

«Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», αναφέρει η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Με μία συγκινητική ανάρτηση η Φίνος Φιλμ, λέει αντίο στην μεγάλη τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου Μαρινέλλα.

Η Φίνος Φιλμ, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Φίνος Φιλμ μοιράστηκε μία στιγμή από σκηνή που «έντυσε» μουσικά η σπουδαία ερμηνεύτρια με τη μοναδικότητα της φωνής της.

Το βίντεο με την μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου συνόδευε μία λιτή λεζάντα που έγραφε: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, έδινε πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
77
73
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo