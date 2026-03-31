Μαρινέλλα: Σε οικογενειακό κύκλο το ύστατο χαίρε στο νεκροταφείο Κηφισιάς – Μουσικοί έπαιζαν αξέχαστα τραγούδια της

Με το «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και το «Καμιά φορά» έγινε η ταφή
H οικογένεια της Μαρινέλλας / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Η Μαρινέλλα δεν είναι πια εδώ κι οικογένειά της την αποχαιρέτησε με πόνο καρδιάς σήμερα, Τρίτη (31.03.2026). Η κηδεία της σπουδαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Κηφισιάς σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Μετά το λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε στις 08:00 το πρωί και την εξόδιο ακολουθία που έγινε στις 14:00 στη Μητρόπολη, τα μέλη της οικογένειας της Μαρινέλλας τη συνόδεψαν λίγη ώρα αργότερα στην τελευταία της κατοικία στο νεκροταφείο Κηφισιάς. Μάλιστα, την ώρα που έλεγαν το «ύστατο χαίρε» ακούγονταν αξέχαστα τραγούδια της, όπως το «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και το «Καμιά φορά». Τα κομμάτια έπαιζαν οι μουσικοί της, με πνευστά μουσικά όργανα.

Η κόρη της, Τζωρτίνα, αποφάσισε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Κηφισιά, κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Στο πλευρό της, ο σύζυγός της, τα δύο τους παιδιά αλλά και η αγαπημένη αδελφή της Μαρινέλλας, Λούλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ταφή ήταν και κάποιοι καλλιτέχνες, όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιάννης Βούρος, η Νατάσσα Θεοδωρίδου και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Σημειώνεται ότι στην κηδεία της Μαρινέλλας, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησαν τους επικήδειους λόγους, συγκινώντας το πλήθος με τα όμορφα – από καρδιάς – λόγια που είπαν για τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

