Μαρίσσα Λαιμού: Εξετάζεται το σενάριο του ιατρικού λάθους στον θάνατό της από τσίμπημα εντόμου – Έτοιμη για μηνύσεις η οικογένεια

Σε θρίλερ χωρίς τέλος εξελίσσεται ο αιφνίδιος θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού, με την εφοπλιστική οικογένειά της να μην αποκλείει να κινηθεί νομικά, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα ως προς την ιατρική περίθαλψη που έλαβε σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου.

«Βεβαίως και ‘χάθηκε’ από λάθος. Ένα τραγικό λάθος που κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που έκλεισε τα 30 τον Ιούνιο. Αύριο θα μας ενημερώσουν επισήμως για το τι ακριβώς έγινε με την Μαρίσσα και θα κινηθούμε αναλόγως», αναφέρει το περιβάλλον της εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μία εβδομάδα μας έχουν πει. Η διάγνωση των γιατρών ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπανε ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουνε πει ‘animal bite’ (δάγκωμα ζώου) που εννοούν ‘insect bite’ (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο», υπογράμμισε φίλος της οικογένειας Λαιμού στο Mega και το Live News.

Η οικογένεια εκφράζει τις ανησυχίες της ότι οι γιατροί σε νοσοκομείο του Λονδίνου έδωσαν «ελαφρά τη καρδία» το εξιτήριο στην 30χρονη κοπέλα, μην λαμβάνοντας υπόψιν τα σοβαρά συμπτώματα που είχε αλλά και το βεβαρημένο της ιστορικό, καθώς η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει καρκίνο αλλά και μία σοβαρή λοίμωξη που της αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό.

«Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Γιατί αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», τονίζεται από το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού.

Τα συμπτώματα

Τα πρώτα συμπτώματα της Μαρίσσας Λαιμού ήταν η έντονη φαγούρα και ο υψηλός πυρετός. Κάλεσε γιατρό στο σπίτι, ο οποίος της συνέστησε να πάρει παρακεταμόλη.

Τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, με την 30χρονη να επισκέπτεται τον ογκολόγο της στην Ογκολογική Κλινική που εργάζεται.

Εκείνος, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα της κατάστασης, ζήτησε να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός δημόσιου νοσοκομείου.

«Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) οπότε εκεί της είπανε, έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα rash (εξάνθημα), το παιδί είχε φαγούρα και της είχαν δώσει αντιβίωση και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει, κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτήν τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι. Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της, την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά», αποκάλυψε φίλος της οικογένειας.

Στα επείγοντα, οι υγειονομικοί που την εξέτασαν της χορήγησαν μία αντιβίωση και της είπαν να επιστρέψει στο σπίτι χωρίς να ληφθεί υπόψιν το ιατρικό της ιστορικό.

Αποτέλεσμα, η 30χρονη γυναίκα να πεθάνει λίγες ώρες αργότερα στον ύπνο της.

«Πήγε αυτή (η οικονόμος) στο δωμάτιό της να την βρει και το παιδάκι κοιμότανε, αλλά είχε ‘φύγει’, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά. Κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της, ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, μόνο καλοσύνη», συνέχισε αναφορικά με τη μέρα θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού, ο φίλος της οικογένειας.

Είχε περάσει σοβαρή λοίμωξη

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς ένα νέο κορίτσι, που είχε νικήσει τον καρκίνο πριν από δύο χρόνια, έφυγε τόσο αναπάντεχα από τη ζωή.

«Πριν δύο χρόνια, το 2023, διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος. Έκανε χημειοθεραπεία, της αφαίρεσαν τον όγκο, όμως την επομένη της εγχείρησης η Μαρίσσα ανέβασε πυρετό και επέστρεψε στο νοσοκομείο. Για τρεις ολόκληρες εβδομάδες νοσηλευόταν με πάρα πολύ υψηλό πυρετό, 40, 41, με τους γιατρούς να ψάχνουν να βρουν το μικρόβιο που κόλλησε. Τελικά, ένας αιματολόγος έκανε κάποιες ειδικές εξετάσεις και τότε διαγνώστηκε με το HLH», ανέφερε το περιβάλλον της 30χρονης γυναίκας.

H ΗLH είναι μία σπάνια πάθηση όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται στα ίδια τα κύτταρα του σώματος. Με αυτό είχε διαγνωστεί η 30χρονη μετά τον καρκίνο, με τους οικείους της να απορούν πώς είναι δυνατόν να έδωσαν εξιτήριο τόσο εύκολα σε ένα άτομο με τόσο σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

«Ένα ταπεινό κορίτσι, αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Προ 3 μήνες είχε κάνει τα γενέθλιά της, 30 χρόνων. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτήν του καρκίνου», δήλωσε η θεία της άτυχης Μαρίσσας.

Η κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της, Διαμαντή, και στη μητέρα της Μπέσσυ. Ένα νέο κορίτσι γεμάτη όνειρα και δημιουργικότητα με . Είχε ιδιαίτερη αγάπη στο θέατρο.

«Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μία παράσταση μόνη της, τον ‘Ρωμαίο και Ιουλιέτα’ τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα, όλα στο Λονδίνο, όλα. Ήτανε ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση», υπογράμμισε φίλος της οικογένειας.

Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, με την οικογένειά της να επιμένει πως το κορίτσι είχε ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας και η πορεία της υγείας της σε καμία περίπτωση δεν προϊδέαζε την τραγική κατάληξη.