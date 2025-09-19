Μαρίσσα Λαιμού: Μήνυση από την οικογένειά της κατά των γιατρών του Λονδίνου για τον θάνατό της – «Την εξέτασαν νοσοκόμες»

Στην δικαιοσύνη αναμένεται να οδηγηθεί η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού που πέθανε ξαφνικά μετά από τσίμπημα εντόμου και ενώ ήδη είχε πάει σε 2 διαφορετικά νοσοκομείο του Λονδίνου τα οποία όπως φάνηκε δεν την βοήθησαν. Την αποκάλυψη για τα επόμενα βήματα των εφοπλιστών γονιών της, Διαμαντή και Μπέσυ Λαιμού, έκανε με σημερινό (19.09.2025) της άρθρο η Daily Mail.

Η Μαρίσσα Λαιμού έφυγε από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα που έμενε στο Λονδίνο. Η αιτία θανάτου της ήταν τσίμπημα εντόμου. Αν και η κόρη της πασίγνωστης κόρης της οικογένειας των εφοπλιστών ζήτησε βοήθεια από τους γιατρούς, αυτοί δεν κατάφεραν να την σώσουν.

«Θα στραφούν εναντίον τους φυσικά. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσα έφυγε εξαιτίας τους. Δεν θα ήταν τίποτα να την κρατήσουν ένα βράδυ. Θα μπορούσαν να την είχαν παρακολουθήσει, αν της είχαν δώσει αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την είχαν αφήσει να φύγει. Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να θάψει το κοριτσάκι της», αποκάλυψε συγγενής της οικογένειας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Μαρίσα Λαιμού ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από τις διακοπές που είχε κάνει με την οικογένειάς της, στο Πόρτο Χέλι. Φαίνεται πως πέρα από ζάλη και κνησμό, είχε υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης τα οποία κατά της διάρκεια της νύχτας, επιδεινώνονταν.

Η 30χρονη ζήτησε βοήθεια από γιατρούς σε νοσοκομείο της περιοχής αλλά σύμφωνα με μηνύματα που έστελνε σε φίλη της, δεν πήρε την απαραίτητη φροντίδα.

Εκεί την εξέτασαν, της έδωσαν αντιβιοτικά και στη συνέχεια κρίθηκε πως έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCLH) όπου εν τέλει την εξέτασαν νοσοκόμες οι οποίες έκριναν ότι δεν χρειάζονταν να μείνει στο νοσοκομείο και έτσι επέστρεψε στο σπίτι της.

«Κανείς δεν έρχεται να με δει, κανείς δεν ενδιαφέρεται», είχε στείλει στην φίλη της.

«Η Μαρίσα πήγε εκεί και ήταν μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος, της έδωσαν ορό με υγρά. Απλώς περίμενε εκεί», είπε οικογενειακός φίλος.

Εκείνο το βράδυ έφυγε και από τη ζωή καθώς την βρήκε νεκρή οικονόμος της οικογένειας.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση που έδωσαν οι γιατροί, η οποία ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσα, η Μπέσι, πιστεύει ότι η κόρη της έφυγε εξαιτίας τους. Σίγουρα δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την είχε στείλει με ασθενοφόρο, θα της έλεγαν να πάει με Uber ή να πάει αργότερα», είπε ο οικογενειακός φίλος.