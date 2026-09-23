Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες – Τι λένε τα θύματα

Δύο γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον απόλυτο τρόμο περιγράφουν στο Mega τις στιγμές της άγριας επίθεσης που, δέχθηκαν από έναν 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kick boxing στο Μαρούσι.

Οι δύο επιθέσεις από τον πρωταθλητή kick boxing σημειώθηκαν διαδοχικά, μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, στο Μαρούσι.

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Ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά σε μια νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια σε μια 55χρονη, από την οποία άρπαξε και το αυτοκίνητο.

Ήταν περίπου 18:00 στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μια νεαρή γυναίκα έβγαινε από την εταιρεία όπου εργάζεται και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε πισώπλατα, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

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Φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η ίδια περιγράφει στο MEGA τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση.

Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω». Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, εκείνος όμως κατάφερε να διαφύγει.

Η δεύτερη επίθεση σε 55χρονη

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια 55χρονη γυναίκα, η οποία κινούνταν με το αυτοκίνητό της σε απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου.

Ο δράστης φέρεται να άνοιξε την πόρτα του οδηγού, να την τράβηξε έξω από το όχημα και να την χτύπησε. Στη συνέχεια φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η 55χρονη περιγράφει στο MEGA τις στιγμές της επίθεση: «Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του».

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ, όπως αναφέρει, εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο και στη μέση.

Η σύλληψη του 22χρονου

Ο 22χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το κλεμμένο αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες.

Αστυνομικοί έφτασαν έξω από το σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του και κατόπιν εισαγγελικής και ανακριτικής κρίσης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.