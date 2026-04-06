Μαρούσι: Συνελήφθη ο σύζυγος της γυναίκας που έπεσε δυο φορές από τον 4ο όροφο

Η 27χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Περιπολικό \ Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στο Μαρούσι μετά τη διπλή πτώση μιας γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οποία και έμενε. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μαρούσι λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) όταν μια γυναίκα έπεσε αρχικά από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον τρίτο. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και λίγο αργότερα έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Από τη δεύτερη πτώση η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η 27χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν στο διαμέρισμα ο σύζυγός της ο οποίος και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. 

Εκτός από τον σύζυγό της έχει προσαχθεί και μια 65χρονη, η οποία μένει διαμένει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου στο οποίο έπεσε την πρώτη φορά 27χρονη.

Η αστυνομία καλείται να ρίξει φως σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση που αφορά την πτώση της 27χρονης γυναίκας ουκρανικής υπηκοότητας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. 

Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
