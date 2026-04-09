Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο από τον δράστη λίγα μέτρα από το σημείο που μαχαίρωσε τον 17χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του μαυροφορεμένου άνδρα που επιτέθηκε στον 17χρονο με σκοπό να του αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsit, με τον ίδιο να καταγράφεται να περπατά 200 μέτρα περίπου από το σημείο στο Μαρούσι που επιτέθηκε με μαχαίρι στον ανήλικο.

Το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το newsit.gr είναι ένα από τα βίντεο που εξετάζει η αστυνομία για να φτάσει στον εντοπισμό του δράστη.

Μια βόλτα που μετατράπηκε σε εφιαλτική περιπέτεια, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο, βίωσε ο 17χρονος στο Μαρούσι, όταν ένας άνδρας τον πλησίασε και, υπό την απειλή μαχαιριού, επιχείρησε να του αποσπάσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του.

Όταν ο 17χρονος προσπάθησε να αντισταθεί, ο δράστης δεν δίστασε να τον μαχαιρώσει, τραυματίζοντάς τον στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι, πριν τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται, τονίζοντας πως «δεν είναι το μόνο περιστατικό που έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο πάρκο». Όπως αναφέρουν, έχουν καλέσει επανειλημμένα την αστυνομία για παρόμοια συμβάντα, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και προκαλούν», ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το σημείο όπου συγκεντρώνονται.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό για περαιτέρω εξετάσεις, με την κατάσταση της υγείας του, ευτυχώς, να μην εμπνέει ανησυχία.