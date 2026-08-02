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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Έχυσα αίμα για να το φτιάξω και καταστράφηκε» λέει ο Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε

Κάηκε το σπίτι του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Ο Τάσος Χαλκιάς και το κατεστραμμένο από τη φωτιά σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό
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Συγκλονισμένος είναι ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, καθώς από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό κάηκε το σπίτι του.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Τάσος Χαλκιάς δεν έκρυψε την συγκίνησή του για την ανείπωτη καταστροφή από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε το σπίτι ως έργο ζωής, χτισμένο με προσωπικό μόχθο, θυσίες και αμέτρητες ώρες δουλειάς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι φλόγες εξαφάνισαν όσα δημιούργησε με κόπο δεκαετιών.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χθες, ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το σπίτι που παραδόθηκε στις φλόγες.

Όπως έγραψε, δεν επρόκειτο απλώς για ένα κτίσμα, αλλά για έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές, κυριακάτικα τραπέζια και χρόνια κοινής ζωής.

Η οικογένεια, όπως και εκατοντάδες ακόμη πυρόπληκτοι, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την επόμενη ημέρα, προσπαθώντας να διαχειριστεί μια απώλεια που, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, δεν μπορεί να αποτιμηθεί μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά κυρίως στο ανεκτίμητο συναισθηματικό της βάρος.

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