Ελλάδα

Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στον Κορυδαλλό – Θα γινόταν μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου

Τραυματίστηκε ελαφρά και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του
Φυλακές Κορυδαλλού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI

Συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1/26) στις φυλακές Κορυδαλλού, με θύμα έναν Αλβανό εκτελεστή με το ψευδώνυμο «Δήμος», το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε απόπειρα δολοφονίας ανθρώπου της νύχτας τον περασμένο Μάιο. Τότε, η απόπειρα ήταν αποτυχημένη ωστόσο ο στόχος δολοφονήθηκε αργότερα στην Αράχωβα…

Την Πέμπτη (29/1/26) ήταν η σειρά του «Δήμου» να δεχθεί εκείνος επίθεση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο ίδιος γλίτωσε αφού δεν τραυματίστηκε σοβαρά και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Δήμος» είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού και όταν δέχθηκε την επίθεση, είχε προγραμματιστεί η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου. 

Ο άνθρωπος που τον μαχαίρωσε, είναι σύμφωνα με πληροφορίες και εκείνος ένας άνθρωπος μπλεγμένος με δουλειές της νύχτας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
55
47
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τα 7 παλικάρια του που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία: Ρίγη όταν οι σοροί έφτασαν στην Τούμπα - Το τρισάγιο και η μεταφορά τους στην πατρίδα
Κάηκε η Τούμπα στον αποχαιρετισμό των 7 φιλάθλων, τη μνήμη των οποίων οι φίλοι τους τίμησαν με καπνογόνα και συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα
Πομπή 7 σορών των θυμάτων του δυστυχήματος με τους φίλους του ΠΑΟΚ 7
Newsit logo
Newsit logo