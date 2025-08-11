Ελλάδα

Μάχη με τις φλόγες στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να «πιάσουν» τη φωτιά στα άλλα δύο μέτωπα της περιοχής
Φωτιά στο Ευηνοχώρι
ΦΩΤΟ από το nafpaktianews

Σε αρκετά δύσκολη εξελίχθηκε η φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, αφού η νύχτα βρήκε πυροσβέστες και κατοίκους να παλεύουν με τις φλόγες και τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη. 

Σύμφωνα με το nafpaktianews, μηχανήματα έργου έχουν περιορίσει το ένα μέτωπο της φωτιάς στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας μέσα στο ποτάμι ενώ το άλλο ακόμη συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει το χωριό.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές της μάχης που δίνουν οι πυροσβέστες…

Η πυρκαγιά στο Τρίκορφο Ναυπακτίας τέθηκε άμεσα με την βοήθεια της πυροσβεστικής και εθελοντών υπό έλεγχο.

Επίσης η πυρκαγιά στην Αγριλιά Μεσολογγίου έχει περιοριστεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία. 

Ελλάδα
