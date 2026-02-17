Μαζαράκι Ηλείας: Εικόνες από drones μετά τις σφοδρές καταιγίδες – Κατολισθήσεις σε όλο το χωριό

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν drones πάνω από το χωριό Μαζαράκι Πηνείας στην Ηλεία, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων που προκλήθηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες που «χτύπησαν» την περιοχή.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026) μια μεγάλη κατολίσθηση έκλεισε τη δεύτερη είσοδο – έξοδο του χωριού, που πλέον είναι αποκομμένο οδικώς από τον υπόλοιπο νομό της Ηλείας. Οι εικόνες πάνω από το Μαζαράκι αποκαλύπτουν πως η αρχική κατολίσθηση «επεκτάθηκε» καταστρέφοντας και άλλο τμήμα του δρόμου, μετά τις καταιγίδες.

Από ψηλά φαίνονται οι ρηγματώσεις δίπλα στα σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών στην πλαγιά που είναι χτισμένο το Μαζαράκι. Το φαινόμενο παρουσιάζει συνεχή και δυναμική εξέλιξη, με μετακινήσεις εδάφους σε εκτεταμένο μέτωπο που ξεπερνά τα 700 μέτρα.

Γονείς μετέφεραν τα παιδιά τους στις πλάτες τους μέσα από χωράφια λόγω της αστάθειας του εδάφους.

Από την κατολίσθηση ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Μαζαράκι είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ νέα υποχώρηση του εδάφους έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές στην Ηλεία.

Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό, ωστόσο οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.