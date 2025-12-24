Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Με 3 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις στο Αιγαίο η Τουρκία «γιόρτασε» την παραμονή των Χριστουγέννων

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν το τουρκικό UAV και το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Συνεχίζει η Τουρκία να κρατάει σχετικά ψηλά τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και με παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησαν σήμερα (24.12.2025) σε συνολικά σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως διευκρινίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε δύο παραβάσεις ενώ το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρεις παραβιάσεις και δύο παραβάσεις.

Κατά την πάγια πρακτική και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας – Χιόνια στα βόρεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορρόια Σερρών - «Δεν έχουμε κανένα σημάδι» λέει συγγενής του
«Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα, ούτε φαινόταν να τον απασχολεί κάτι», αποκάλυψε ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου πυροσβέστη που εξαφανίστηκε
σέρρες
Κορυφώνεται η έξοδος εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων - Τα σημεία που άνοιξαν για να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12/25) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12/25) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884 οχήματα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo