Με 3 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις στο Αιγαίο η Τουρκία «γιόρτασε» την παραμονή των Χριστουγέννων

Συνεχίζει η Τουρκία να κρατάει σχετικά ψηλά τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και με παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησαν σήμερα (24.12.2025) σε συνολικά σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως διευκρινίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε δύο παραβάσεις ενώ το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρεις παραβιάσεις και δύο παραβάσεις.

Κατά την πάγια πρακτική και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.