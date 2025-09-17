Ελλάδα

Με νέα NAVTEX, παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο απαντά η Τουρκία στην άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Άγκυρα φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από την διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που εκτελούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Αιγαίο
Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις / REUTERS / Kenan Gurbuz

Η Τουρκία δεν κάνει πίσω και φαίνεται διατεθειμένη να «ανεβάσει» ακόμα περισσότερο τον δείκτη της έντασης και της προκλητικότητας στο Αιγαίο, αφού μετά την άσκηση ετοιμότητας που διέταξε αιφνιδιαστικά ο Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης, εξέδωσε νέα NAVTEX για τουρκική άσκηση στο Αιγαίο.

Ωστόσο, η Τουρκία δεν έμεινε μόνο εκεί, αφού ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη (17.09.2025) δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, η νέα τουρκική NAVTEX δεσμεύει θαλάσσιες περιοχή, που εκτείνεται από τα ανατολικά της Άνδρου και της Τήνου μέχρι τα βορειοδυτικά της Σάμου, για αεροναυτικές ασκήσεις δίχως πυρά, που αναμένεται να διεξαχθούν αύριο Πέμπτη (18.09.2025) από τις 5 έως τις 9 το πρωί.

Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύει η τουρκική NAVTEXΗ θαλάσσια περιοχή που δεσμεύει η τουρκική NAVTEX TURNHOS N/W : 0881/215

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν 23 ελληνικά νησιά, η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελόριζο. 

Η Άγκυρα φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από την διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που εκτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από εντολή του /ΑΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια. Χαρακτηριστικό ότι στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

