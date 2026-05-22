Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκισης Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κ. Λογοθέτη για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναμένεται άμεσα. Σημειώνεται πως ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21.5.26).

Ο 82χρονος γνωστός με το παρατσούκλι «Λάμπρος» είχε προσπαθήσει πέντε φορές να αποφυλακιστεί. Και οι πέντε αποφάσεις της δικαιοσύνης ήταν αρνητικές. Τελευταία φορά υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου 2025. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά που ανέλαβε να εξετάσει το αίτημα Γιωτόπουλου το απέρριψε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική πρόταση προς τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών ήταν αρνητική, ωστόσο οι τρεις δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε λάβει τη μεγαλύτερη ποινή, τόσο πρωτόδικα 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, όσο και τελεσίδικα 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες και λοιπές τρομοκρατικές πράξεις.

Καταδικάστηκε ανάμεσα σε άλλες για τις δολοφονίες των Νίκου Μομφεράτου εκδότη της «Απογευματινής» και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη (1985), του Νίκου Αγγελόπουλου της «Χαλυβουργικής» το 1986, του επιχειρηματία Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη το 1988, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη το 1989, του εφοπλιστή Κωστή Περατικού το 1997, του Βρετανού Ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς το 2000 και πολλών άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικία του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου (82 ετών σήμερα), κάποια προβλήματα υγείας που φαίνεται να αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αλλά και το υψηλό μορφωτικό του επίπεδο κυρίως ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές στις οποίες προχώρησε εντός φυλακής, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά στην υφ΄όρων απόλυσή του. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, μέχρι και το τέλος δεν παραδέχθηκε ποτέ τη διεύθυνση της 17Ν.