Συναυλία Iron Maiden: Τι θα γίνει σε περίπτωση βροχής και τι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας

Το ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου δεν θα λειτουργήσει απλώς ως συναυλιακός χώρος.

Θα μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη, συντονισμένη «μηχανή ήχου», όπου κάθε είσοδος, κάθε φως και κάθε riff θα έχει προκαθορισμένη ώρα εκκίνησης για τους Iron Maiden και το κοινό τους στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, οι πύλες θα ανοίξουν στις 17:00, με στόχο τη σταδιακή και ομαλή προσέλευση του κοινού στον χώρο, πριν ξεκινήσει το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας. Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης.

Στις 19:00 τη σκηνή θα ανοίξουν οι Anthrax, αναλαμβάνοντας να δώσουν τον πρώτο εκρηκτικό παλμό της βραδιάς και να προετοιμάσουν το έδαφος για το κεντρικό γεγονός.

Η εμφάνιση των Iron Maiden είναι προγραμματισμένη για τις 20:40, με τους διοργανωτές να επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις που επικαλούνται οι διοργανωτές, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα του show. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Για λόγους άνεσης και ασφάλειας του κοινού, οι διοργανωτές συστήνουν την προμήθεια αδιάβροχου ή poncho, καθώς οι ομπρέλες δεν θα επιτρέπονται στον χώρο της συναυλίας.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης.

Όταν τα φώτα χαμηλώσουν και το πρώτο riff ακουστεί πάνω από το ΟΑΚΑ, το πρόγραμμα θα έχει ήδη γίνει απλός καμβάς. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός περνά στα χέρια του κοινού και σε μια μπάντα που εδώ και δεκαετίες έχει μάθει να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε ένα αυτόνομο γεγονός, πέρα από κάθε προσδοκία ή προγραμματισμό.