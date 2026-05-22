Πώς ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος «ξεκλείδωσε» την πόρτα των φυλακών μετά από 24 χρόνια

Ένα χρόνο πριν συμπληρώσει το ανώτατο όριο έκτισης ποινής που προβλέπει το δικαιικό μας σύστημα, τα 25 χρόνια στη φυλακή (105Β/ 2021 ΠΚ) ο αρχιτρομοκράτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος αμετάκλητα ως Αρχηγός της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη πέρασε εχθές το απόγευμα την πόρτα εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο 82χρονος γνωστός με το παρατσούκλι «Λάμπρος» είχε προσπαθήσει πέντε φορές να αποφυλακιστεί. Και οι πέντε αποφάσεις της δικαιοσύνης ήταν αρνητικές. Τελευταία φορά υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου 2025. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά που ανέλαβε να εξετάσει το αίτημα Γιωτόπουλου το απέρριψε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική πρόταση προς τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών ήταν αρνητική, ωστόσο οι τρεις δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Ο ίδιος, ήδη από το 2022, οπότε και είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια έκτισης ποινής – όπως απαιτεί ο νόμος – λάμβανε σε τακτική βάση άδειες από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους. Και η απόφαση για υφ΄όρων απόλυση ελήφθη με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του και της υποχρέωσης μετακίνησης εντός ορίων του δήμου Βύρωνα, όπου διαμένει.

Βγήκε πρώτος παρά τη βαρύτερη ποινή

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης είχε λάβει τη μεγαλύτερη ποινή, τόσο πρωτόδικα 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, όσο και τελεσίδικα 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες και λοιπές τρομοκρατικές πράξεις.

Καταδικάστηκε ανάμεσα σε άλλες για τις δολοφονίες των Νίκου Μομφεράτου εκδότη της «Απογευματινής» και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη (1985), του Νίκου Αγγελόπουλου της «Χαλυβουργικής» το 1986, του επιχειρηματία Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη το 1988, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη το 1989, του εφοπλιστή Κωστή Περατικού το 1997, του Βρετανού Ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς το 2000 και πολλών άλλων.

Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας εκτίει ποινή 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ισάριθμες δολοφονίες, ενώ ο Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, πέντε και έξι φορές ισόβια αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, ο ιθύνων νους των αποτρόπαιων εγκλημάτων της 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε πρώτος από τους τελευταίους τέσσερις που παρέμεναν στις φυλακές για τη συμμετοχή τους στη 17 Νοέμβρη που μέσα σε 25 χρόνια δολοφόνησε 23 ανθρώπους και αποπειράθηκε να δολοφονήσει πολλούς ακόμη.

Ηλικία, προβλήματα υγείας και σπουδές μέτρησαν στην αποφυλάκιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικία του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου (82 ετών σήμερα), κάποια προβλήματα υγείας που φαίνεται να αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αλλά και το υψηλό μορφωτικό του επίπεδο κυρίως ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές στις οποίες προχώρησε εντός φυλακής, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά στην υφ΄όρων απόλυσή του. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, μέχρι και το τέλος δεν παραδέχθηκε ποτέ τη διεύθυνση της 17Ν.

Ποιος είναι

Γεννημένος στο Παρίσι το 1944, είναι Έλληνας τρομοκράτης και ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος». Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε δεκαεπτά δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Στις 17 Ιουλίου 2002 συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στους Λειψούς. Του αποδόθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη σύμφωνα με μαρτυρίες συγκατηγορουμένων του και με στοιχεία που βρήκε η αστυνομία σε διαμερίσματα που διατηρούσε η οργάνωση.

Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τον ενέπλεξαν συγκατηγορούμενοί του, προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκή μεταχείριση βάσει του τότε νέου αντιτρομοκρατικού νόμου.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για όλες τις ενέργειες της οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι και τον Ιούλιο του 2002, ενώ του αποδόθηκε ο ρόλος του ηγέτη και του καθοδηγητή της οργάνωσης.

Κατά του βουλεύματος άσκησε αίτηση ακύρωσης, η οποία απορρίφθηκε από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε από την ακροαματική διαδικασία, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δύο δικηγόρους του, Γιάννη Ραχιώτη και Κώστα Χρυσικόπουλο. Το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα τους ίδιους δικηγόρους. Ύστερα από αλλεπάλληλους διορισμούς δικηγόρων, ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στην ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις του ενόψει προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δικαστήριο όμως αρνήθηκε στον ίδιο να διορίσει δικηγόρο. Εντέλει με την παραίτηση του ενός εκ των τριών διορισμένων δικηγόρων, διόρισε δικηγόρο της επιλογής του με την ταυτόχρονη εικονική παρουσία των άλλων δύο.

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα.

Μετά την απόφαση του εφετείου, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, την οποία όμως δεν έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος. Τον Απρίλιο του 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.