Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά στην αυλή του 44χρονου που δολοφόνησε και πέταξε στον Λουδία ποταμό τον 54χρονο

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες στο σπίτι όπου διέμενε ο 44χρονος, αλλά και σε χώρο στην αυλή, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά
O Λουδίας Ποταμός
Για υπόθεση ναρκωτικών κατηγορείται ένας από τους δύο δράστες της δολοφονίας του 54χρονου που βρέθηκε νεκρός στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος καθώς κατηγορείται πως με ακόμα έναν άνδρα δολοφόνησαν τον 54χρονο για ασήμαντη αφορμή σε διαμέρισμα στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. 

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το πρωί της Πέμπτης (21 Μαΐου 2026) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και ειδικών σκύλων ανίχνευσης.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες στο σπίτι όπου διέμενε ο 44χρονος, αλλά και σε χώρο στην αυλή, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατασχέθηκαν:

  • 70 γραμμάρια ηρωίνης, κρυμμένα σε ειδική κρύπτη
  • 2,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 166 ναρκωτικά δισκία

Ο 44χρονος είναι ήδη κρατούμενος για σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ακόμη ένα άτομο σκότωσαν άνδρα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Τα ναρκωτικά θα σταλούν για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ η δικογραφία για τα ναρκωτικά θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

