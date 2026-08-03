Ελλάδα

Ευθύμιος Λέκκας για τις φωτιές: Αυτή είναι η νέα κανονικότητα – Έχουμε μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση

«Στη συνέχεια, θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως»
Φωτιά στην Αττικοβοιωτία
Μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μιας νέας πραγματικότητας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τονίζοντας ότι «έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση», ενώ πρόσθεσε πως «αυτή είναι η νέα κανονικότητα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τέτοιου είδους φωτιές «είναι νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια».

Δείτε όλα όσα γίνονται στα μέτωπα της φωτιάς λεπτό προς λεπτό

Όπως ανέφερε, «αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους και, στη συνέχεια, θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως».

Ο Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε ακόμη ότι «όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών», τονίζοντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και να εναλλάσσονται ταχύτερα.

Αναφερόμενος στη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία, σημείωσε ότι «ενώ θα μπορούσαμε, και είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά, είδαμε όλοι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων».

Σε ερώτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης πυρκαγιών τέτοιας έντασης, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό».

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