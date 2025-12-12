Με οπλισμένα F-16 η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με τέσσερις παραβιάσεις και μια παράβαση

Κατακόρυφα κλιμακώθηκαν σήμερα Παρασκευή (12.12.2025) οι εντάσεις στο Αιγαίο αφού η Τουρκία έστειλε δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 με αρκετά προκλητικές διαθέσεις, αφού αναπτύχθηκαν οπλισμένα στους ελληνικούς αιθέρες.

Ειδικότερα, τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πραγματοποίησαν τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια παράβαση του FIR Αθηνών στο κεντρικό Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά πάγια διεθνή πρακτική.