Με οπλισμένα F-16 η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με τέσσερις παραβιάσεις και μια παράβαση

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά πάγια διεθνή πρακτική
Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
Μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16

Κατακόρυφα κλιμακώθηκαν σήμερα Παρασκευή (12.12.2025) οι εντάσεις στο Αιγαίο αφού η Τουρκία έστειλε δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 με αρκετά προκλητικές διαθέσεις, αφού αναπτύχθηκαν οπλισμένα στους ελληνικούς αιθέρες.

Ειδικότερα, τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πραγματοποίησαν τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια παράβαση του FIR Αθηνών στο κεντρικό Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά πάγια διεθνή πρακτική.

Ελλάδα
