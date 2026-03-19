Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα: 9 συλλήψεις, ξηλώθηκαν 300 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Με εντυπωσιακή αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026), οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις σε οικισμούς Ρομά σε Ασπρόπυργο και Μάνδρα, δίνοντας ταυτόχρονα τέλος σε εκτεταμένα περιστατικά ρευματοκλοπής.

Συνολικά έγιναν 9 συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και ξήλωσαν καλώδια μήκους περίπου 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για παράνομη ρευματοκλοπή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και δύο ζεύγη πινακίδων οχημάτων που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (18-3-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου και της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ βεβαιώθηκαν -22- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και δύο ζεύγη πινακίδων οχημάτων για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -300- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.