Ελλάδα

Χανιά: Έκτακτη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne στη Σούδα λόγω της κακοκαιρίας

Η περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται να οδηγήσει και άλλα κρουαζιερόπλοια να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στο λιμάνι της Σούδας
Λιμάνι Σούδας
Λιμάνι Σούδας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI)
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Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (30/09) στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne, το οποίο κατέπλευσε εκτάκτως στη Σούδα σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, μεταφέροντας 2.841 επιβάτες.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να παραμείνει στο λιμάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται να οδηγήσει και άλλα κρουαζιερόπλοια να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στο λιμάνι της Σούδας, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλές σε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες.

Παρά την έκτακτη άφιξή του, το Queen Anne αποτελεί το τέταρτο κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε την Τετάρτη στα Χανιά, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική κίνηση που καταγράφεται στο λιμάνι.

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