Μεγάλη Πέμπτη και «Ακολουθία των Παθών»: Τι γιορτάζουμε σήμερα και γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά

Η Μεγάλη Πέμπτη, κορυφαία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, συνδέει την λατρευτική μνήμη του Μυστικού Δείπνου με την έναρξη των Παθών του Χριστού.

Στις ενορίες της ορθόδοξης παράδοσης η ημέρα χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό ευχαριστιακών και πένθιμων στοιχείων: η επίκληση της ευχαριστίας και της θείας κοινωνίας στο έργο της σωτηρίας, αλλά και η σταδιακή μετατόπιση προς το μυστήριο του πάθους και της σταύρωσης.

Κεντρική λειτουργική στιγμή της ημέρας είναι η «Ακολουθία των Παθών». Ακολουθία προσευχής και ανάγνωσης που ανασύρει τα στάδια της προδοσίας, της προσαγωγής, των δικών και των πληγών του Χριστού, με έντονο τον στοιχειό της μετάνοιας και της σιωπηλής μεταμέλειας.

Η Ακολουθία των Παθών δεν είναι απλώς περιγραφική αφήγηση. Μέσα από ψαλμικές αναγνώσεις, ευχές, στασιμότητες και αναλαλούντες ύμνους φωτίζει το θεολογικό νόημα της προσφοράς και της υπερβατικής αγάπης. Παρουσιάζει την ανθρώπινη αδυναμία και την απόλυτη θυσία που, κατά την πίστη, φέρνει λύτρωση.

Στην εκκλησιαστική πρακτική, η Μεγάλη Πέμπτη συμπληρώνεται με την τελετή των Ιερών Δώρων και τη μνημόνευση του Ιερού Ευχελαίου σε ορισμένα υμνολογικά πλαίσια, ενώ στους ναούς όπου τελείται η νυκτερινή ακολουθία οι πιστοί βιώνουν έντονη ατμόσφαιρα κατάνυξης και αυτοσυγκέντρωσης.

Η παράδοση να βάφουμε κόκκινα αυγά έχει πολλαπλές επιγνώσεις, θρησκευτικές και πολιτισμικές.

Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη εκκλησιαστική ερμηνεία, το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και την καινούργια ζωή που γεννάται μέσα από την Ανάσταση· το σπασμένο αυγό λειτουργεί ως σύμβολο της εξόδου από τον τάφο, της διάρρηξης του θανάτου και της νίκης της ζωής.

Η λαϊκή παράδοση εμπλουτίζει αυτό το θεολογικό περιεχόμενο με ευφάνταστες πρακτικές – το έθιμο των «χτυπημάτων» (τσούγκρισμα του αυγού) που επιβεβαιώνει την πίστη στην ανάσταση («Χριστός Ανέστη–Αληθώς Ανέστη») και ενώνει τον οικογενειακό και κοινωνικό κύκλο σε κοινή τελεστική συγκίνηση.

Ιστορικοί μελετητές παρατηρούν επίσης προϋπάρχουσες λαϊκές πρακτικές χρήσης αυγών σε εαρινές εορτές, οι οποίες ενσωματώθηκαν και χριστιανοποιήθηκαν με την εκκλησιαστική μυθολογία και τελετουργία.

Ο τρόπος βαφής ποικίλλει: από φυσικά χρώματα (κόκκινη βαφή από φυτικά ή ζωικά χρώματα όπως η κοχενίλη) μέχρι σύγχρονες χημικές βαφές — πάντως το συμβολικό μήνυμα παραμένει κεντρικό.

Οι θεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις του εθίμου αναδεικνύουν τη σχέση μνήμης, ελπίδας και κοινότητας: η Μεγάλη Πέμπτη καλεί σε εσωτερική προετοιμασία, νηστεία και μετάνοια, ενώ το κόκκινο αυγό προσφέρει απτή εικόνα της χριστιανικής υπόσχεσης για ανάσταση και ανανέωση.

Για τους πιστούς σήμερα, η Ακολουθία των Παθών αποτελεί κάλεσμα σιωπής και προβληματισμού· τα κόκκινα αυγά της λαϊκής πρακτικής λειτουργούν ως μικρά εικονίσματα αυτής της ελπίδας.

Στον δημόσιο βίο, οι υπηρεσίες των ναών και οι κοινότητες οργανώνουν τις ακολουθίες με σεβασμό στην παράδοση, επιδιώκοντας να συνοδεύσουν τους ανθρώπους σε μια ημέρα βαθιάς πνευματικότητας και συλλογικής μνήμης.