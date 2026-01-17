Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν το σπίτι κοσμήτορα του ΑΠΘ: Έγραψαν σε τοίχο συνθήματα για τη διαγραφή φοιτητή

Επίθεση εξαπέλυσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (17.01.2026) μέλη του Ρουβίκωνα κατά του σπιτιού του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη, στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτηση, ο Ρουβίκωνας γράφει πως η επίθεση έγινε καθώς ο Παναγιώτης Γκλαβίνης διέγραψε από την σχολή της Θεσσαλονίκης φοιτητή που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας παρά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε για να πάρει παράταση χρόνου στις σπουδές του. Στη λεζάντα της ανάρτησης γίνεται εκτενής αναφορά για τις διαγραφές των φοιτητών από τα πανεπιστήμια, σχολιάζοντας πως η νέα πολιτική επηρεάζει και άτομα που για διάφορους σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν στην ώρα τους τις σπουδές τους.

Η σχετική ανάρτηση συνοδεύτηκε και από φωτογραφίες που δείχνει μέλος του Ρουβίκωνα να γράφει με σπρέι στον τοίχο «Γκλαβίνη κάτω τα χέρια από τους φοιτητές».