Μελίσσια: «Κρατήρας» από θραύση αγωγού – Κλειστή η Δημοκρατίας λόγω της καθίζησης

Στο σημείο επιχειρούν ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς
Μελίσσια
Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια / OrangePress

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στα Μελίσσια η θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί καθίζηση το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας» στη μέση του δρόμου.

​Λόγω της καθίζησης στο οδόστρωμα, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και προσωπικό του Δήμου που ρυθμίζει την κυκλοφορία.

