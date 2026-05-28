Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου αγοριού

Ένα 10χρονο παιδί, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, χτυπημένο από ρεύμα το οποίο έκλεβε -όπως παραδέχθηκε η ίδια- η 43χρονη γυναίκα στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα στο άψυχο σώμα του 10χρονου από την Ηράκλεια Σερρών, το παιδί έχει σημάδια συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, αφήνονταν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους -απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και να παρουσιάζεται κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της- η 43χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι ευθύνεται για το καλώδιο μέσα στο νερό, ένα καλώδιο ρευματοκλοπής, που «χτύπησε» με ρεύμα το μικρό αγόρι.

Η μητέρα του παιδιού, είχε ήδη αφεθεί ελεύθερη νωρίτερα. Ακούστε τι λέει για την υπόθεση ο δικηγόρος της 43χρονης Γιάννης Γιαντσιος:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 43χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι έκανε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί. Οι δύο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Η 43χρονη, μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραδέχθηκε τη ρευματοκλοπή:

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες βρέθηκε στο νερό. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 11:45 το πρωί της Τετάρτης (27/5/26) και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό δυστύχημα στο αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι ρευματοκλοπές δεν συνιστούν μόνο μια αντικοινωνική στάση, αλλά και μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Αυθαίρετες παρεμβάσεις, χωρίς τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες υψηλού κινδύνου, με δυνητικά τραγικά αποτελέσματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε παράνομη παρέμβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και να τηρούνται με αυστηρότητα οι κανόνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαρκής προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου παράνομων συνδέσεων, ακόμα και με την επιχειρησιακή συνδρομή της ΕΛΑΣ, σε περιπτώσεις οργανωμένων-μαζικών ρευματοκλοπών.