Μενίδι: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία μετά από συμπλοκή

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις δυο τα ξημερώματα στο Μενίδι μετά από αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ολα στο Μενίδι ξεκίνησαν από μια συμπλοκή η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με συνέπεια ένας αλλοδαπός να δεχθεί πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί στο πόδι.

Αμεσα μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο πόδι στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.