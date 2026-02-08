Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων – Πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

Μια απίστευτη ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Μενίδι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ο δράστης της ένοπλης ληστείας παρακολουθούσε τις κινήσεις των υπαλλήλων του πρατηρίου στο Μενίδι, και με όπλο στο χέρι βρήκε ευκαιρία και πλησίασε τον ένα από τους 2. Υπό την απειλή πιστολιού ο δράστης αναγκάζει τον υπάλληλο να μπει μέσα στο κατάστημα όπου βρισκόταν και ο συνάδελφός του που έκλεινε το ταμείο της επιχείρησης.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό και διέφυγε άμεσα, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την ένταση της στιγμής.

Κάμερες ασφαλείας στο βενζινάδικο κατέγραψαν τις κινήσεις του κουκουλοφόρου δράστη που απειλούσε τους δράστες με το όπλο.

«Οπλοφορούσε και αιφνιδίασε το παιδί που βρισκόταν έξω. Τον έβαλε να μπει μέσα και πήρε λεφτά. Ο δράστης είχε όπλο και εκεί δεν μπορείς να κάνει τίποτα. Πήρε γύρω στα 800 ευρώ», είπε υπάλληλος του πρατηρίου.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται ληστείες στο συγκεκριμένο βενζινάδικο.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και συλλέγοντας καταθέσεις.

Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση το συντομότερο δυνατόν.