Μέσα στις επόμενες μέρες όλες οι “απαντήσεις” για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα – Τι απάντησε στον Νίκο Δένδια ο Ουκρανός ομόλογος του

Τέλος στο θρίλερ με την καταγωγή του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα την Πέμπτη (07.05.2026) έβαλε ο Νίκος Δένδιας το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026), , μιλώντας στις Βρυξέλλες προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε πως είναι ουκρανικό τελικά το drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. «Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και στο σήμερα παρουσία του υπουργού Ουκρανού άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με το drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Τώρα γνωρίζουμε πως είναι ουκρανικό» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. «Καταλαβαίνετε πως η παρουσία του drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Στη Σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος μετά την ενημέρωση Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσεις όλα τα στοιχεία για το USV στη Λευκάδα.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει επίσημα ότι το drone που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό.

Ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα 24ωρα η έρευνα για τον USV. Μόλις ολοκληρωθεί, ο σχετικός φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο καθ’ ύλην αρμόδιο Λιμενικό Σώμα, το οποίο με την σειρά του θα τον μεταβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα.