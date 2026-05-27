Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη Δουκίσσης Πλακεντίας που προκάλεσε καθυστερήσεις σε δρομολόγια

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες σημειώνεται το απόγευμα της Τετάρτης 27.05.2026 στα δρομολόγια του Προαστιακού στην Αθήνα, καθώς τεχνικό πρόβλημα κοντά στον σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στους συρμούς. Πολλοί πολίτες παραμένουν σε αναμονή, με τα δρομολόγια να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το πρόβλημα εντοπίζεται στις σιδηροδρομικές υποδομές στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία του Προαστιακού Αθηνών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και θα συνεχιστούν κανονικά τα δρομολόγια.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει ότι: «Με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά, σύμφωνα με την Hellenic Train».

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».