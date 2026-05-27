Ελλάδα

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη Δουκίσσης Πλακεντίας που προκάλεσε καθυστερήσεις σε δρομολόγια

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
Δοθκίσσης Πλακεντίας
EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες σημειώνεται το απόγευμα της Τετάρτης 27.05.2026 στα δρομολόγια του Προαστιακού στην Αθήνα, καθώς τεχνικό πρόβλημα κοντά στον σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στους συρμούς. Πολλοί πολίτες παραμένουν σε αναμονή, με τα δρομολόγια να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το πρόβλημα εντοπίζεται στις σιδηροδρομικές υποδομές στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία του Προαστιακού Αθηνών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και θα συνεχιστούν κανονικά τα δρομολόγια.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει ότι: «Με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά, σύμφωνα με την Hellenic Train».

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
186
159
103
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστική επίθεση στην Πάτρα: Έβαλαν 12χρονο με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο σώμα
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδίκων
περιπολικο
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τραυματίας ιδιοκτήτης καταστήματος – Καταδίωξη στον Κηφισό και συλλήψεις
Ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα - «Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος
Η καταδίωξη στον Κηφισό και η σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια
Newsit logo
Newsit logo