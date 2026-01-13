Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μεσολόγγι: Χωρίς τις αισθήσεις του 70χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Το τρακτέρ ανατράπηκε και έπεσε σε ρέμα, καταπλακώνοντας τον οδηγό
Ανατροπή τρακτέρ στο Μεσολόγγι
Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού τρακτέρ που ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε στο Μεσολόγγι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Μεσολόγγι στο χωριό Κουτσοχέρι. Τρακτέρ ανατράπηκε και κατέληξε σε ρέμα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των agriniopress.gr, aginionews.gr και nafpaktianews.gr, ο οδηγός, ηλικίας περίπου 70 ετών, του τρακτέρ εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του, κάτω από το τρακτέρ σε ρέμα του Κουτσοχερίου στο Μεσολόγγι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Αναμένεται και η συνδρομή υγειονομικού προσωπικού.

Επί τόπου έχει σπεύσει και δύναμη της Αστυνομίας.

Καταφτάνει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
97
92
85
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένας 47χρονος Πολωνός χαστούκισε και απείλησε να σκοτώσει την σύντροφό του στις Θερμοπύλες - Την βρήκαν να κλαίει στον δρόμο
Το ζευγάρι από την Πολωνία είχε ξεκινήσει ταξίδι επιστροφής από την Εύβοια στην χώρα του, όταν τσακώθηκαν στο ύψος των Θερμοπυλών όπου έκαναν μια στάση για ξεκούραση
iStock
Newsit logo
Newsit logo