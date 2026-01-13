Μεσολόγγι: Χωρίς τις αισθήσεις του 70χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Μεσολόγγι στο χωριό Κουτσοχέρι. Τρακτέρ ανατράπηκε και κατέληξε σε ρέμα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των agriniopress.gr, aginionews.gr και nafpaktianews.gr, ο οδηγός, ηλικίας περίπου 70 ετών, του τρακτέρ εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του, κάτω από το τρακτέρ σε ρέμα του Κουτσοχερίου στο Μεσολόγγι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Αναμένεται και η συνδρομή υγειονομικού προσωπικού.

Επί τόπου έχει σπεύσει και δύναμη της Αστυνομίας.

Καταφτάνει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.