Μεσσήνη: 65χρονος έριξε βενζίνη και έκαψε περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα

Ο άνδρας φαίνεται να έχει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στη Μεσσήνη το βράδυ της Κυριακής 30.11.2025, όταν ένας άνδρας, έβαλε φωτιά σε περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών και άλλα περιστατικά, έβαλε φωτιά και προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στη Μεσσήνη.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και άρχισε να μιλάει για τις δυσκολίες τε ζωής του όταν ξαφνικά περιέλουσε με βενζίνη που είχε μαζί του σε μπιτόνια τα οχήματα και τους έβαλε φωτιά.

Ο άνδρας φέρεται να έχει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Άμεση και σωτήρια ήταν η αντίδραση του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος έσβησε τη φωτιά με πυροσβεστήρα και απέτρεψε τα χειρότερα.

Ο 65χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

