Φωτιά στη Σκύρο: Μάχη σε δύο μέτωπα με ανέμους άνω των 7 μποφόρ – Βελτιωμένη η εικόνα

Βελτιωμένη είναι το πρωί της Κυριακής (16.08.2026) η εικόνα από τη φωτιά στη Σκύρο, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τη μάχη σε δύο μέτωπα. Οι ισχυροί άνεμοι, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα.

Η φωτιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15.08.2026) στην περιοχή Ατσίτσα και πήρε γρήγορα διαστάσεις μέσα στο πυκνό πευκοδάσος, έχει διασπαστεί σε δύο μέτωπα: το νότιο, προς τον Άγιο Φωκά, και το ανατολικό, προς τον Πεύκο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανακοπή της πορείας των φλογών προς τον δεύτερο οικισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να απειλούνται σπίτια.

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89 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με πυροσβέστες και οχήματα που μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος έχουν διατεθεί συνολικά επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι προκαλούσαν συνεχείς δυσκολίες στην επιχείρηση και ευνοούσαν την εξάπλωση των μετώπων.

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Δήμαρχος Σκύρου: «Μέσα στη μέρα θα γίνει πλήρης κατάσβεση»

Αισιόδοξος για την εξέλιξη της επιχείρησης εμφανίστηκε ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο οποίος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ενεργά μέτωπα βόρεια της αρχικής εστίας.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ο οικισμός Πεύκος δεν απειλείται και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοίκους ή επισκέπτες. Υπάρχει, πάντως, σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο.

«Πιστεύω ότι μέσα στη μέρα θα γίνει πλήρης κατάσβεση», δήλωσε ο δήμαρχος, εκτιμώντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά την κατάσβεση, πεζοπόρα τμήματα αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση μικρών εστιών και πιθανών αναζωπυρώσεων.

Φωτιά στη Σκύρο: Δύο μηνύματα από το 112

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου (15.08.2026) ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για προληπτικές απομακρύνσεις πολιτών από περιοχές που βρίσκονταν κοντά στην πυρκαγιά.

Στις 16.31 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες, ενώ στις 18.15 ακολούθησε νέα ειδοποίηση για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Πεύκου προς τη Χώρα Σκύρου.

Η Σκύρος παραμένει και σήμερα, Κυριακή(16.08.2026), σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus

Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς στη Σκύρο και προς υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αρχών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Την υπηρεσία ενεργοποίησε, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.