Μεταμόρφωση: Έβγαλαν μαχαίρια λόγω προτεραιότητας – Στο νοσοκομείο 4 άτομα

Σκηνές «φαρ ουέστ» εκτυλίχθηκαν έξω από τον χώρο που γινόταν κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής 26.09.2025, και οδήγησε στον τραυματισμό 5 ατόμων, οι 3 από αυτούς πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από τη λογομαχία 2 ανδρών έξω από το γλέντι στη Μεταμόρφωση που γρήγορα έγινε σύρραξη με τη συμμετοχή 20 τουλάχιστον ατόμων.

Η αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ασήμαντη, και όπως φαίνεται όλα συνέβησαν για την προτεραιότητα των οχημάτων τους. «Γιατί με κοιτάς;», «Δε σε κοιτάω, κάνε πέρα να περάσω» κοκ, οδήγησαν όπως φαίνεται στην συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα ξεκίνησε να τσακώνεται με έναν Έλληνα οδηγός αυτοκινήτου. Το φραστικό επεισόδιο ξεκίνησε για το ποιος θα περάσει πρώτος και στη συνέχεια ο Έλληνας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήρε τηλέφωνο τους φίλους του που συμμετείχαν στο γλέντι, κίνηση που αντίστοιχα έκανε και ο Αλβανός.

Γρήγορα μαζεύτηκαν Αλβανοί και Έλληνες και πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων και ακόμη τρεις υπήκοοι Αλβανίας.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν 4 τραυματίες και ένας σε ιδιωτική κλινική.

Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο και αναζητείται από Αστυνομία για να καταθέσει. Στο συμβάν τραυματίστηκε και ένας άνδρας που προσπάθησε να τους χωρίσει με αποτέλεσμα να δεχθεί μαχαιριά στη μέση.

Στο ΚΑΤ παραμένουν για νοσηλεία ο 26χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, που είναι και ο πιο σοβαρά τραυματισμένος, και δύο ακόμη ομοεθνείς του, οι οποίοι κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες και δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Οι τρεις τραυματίες βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα για το εάν θα συλληφθούν.