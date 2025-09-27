Μεταμόρφωση: Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή – Ανάμεσα στους 4 τραυματίες Κρητικός που προσπάθησε να τους χωρίσει

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν την άγρια συμπλοκή έξω από χώρο που γίνονταν κρητικό γλέντι, στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.09.2025). Ως αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 4 άτομα.

Οι δράστες της συμπλοκής δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι για να επιτεθούν στα θύματά τους, τη στιγμή που λίγα μέτρα πιο δίπλα υπήρχαν μικρά παιδιά που απολάμβαναν την εκδήλωση που έγινε στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Ερμού στη Μεταμόρφωση. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως συνολικά ενεπλάκησαν γύρω στα 20 με 25 άτομα.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής και για τελείως ασήμαντη αφορμή. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φαίνεται πως παρεξήγησαν τα βλέμματα των άλλων με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κόντρα, ενώ ακολούθησε διάλογος: «Γιατί με κοιτάς;», «Δε σε κοιτάω, κάνε πέρα να περάσω» κοκ.

Αν και στην αρχή απλά λογομαχούσαν και έβριζαν, πολύ γρήγορα ο καυγάς τους πήρε άλλη διάσταση και ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα. Ένας Κρητικός προσπάθησε να τους χωρίσει με αποτέλεσμα να δεχθεί μαχαιριά στη μέση.

Τα υπόλοιπα θύματα, αλβανικής καταγωγής φέρουν τραύματα σε θώρακα, πλευρά, μασχάλη και μπράτσο. Όλοι φέρουν μώλωπες στο πρόσωπό τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά τα όσα έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου αναφέροντας πως πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να χωρίσουν τις 2 ομάδες αλλά δεν τα κατάφεραν παρά μόνο όταν ξεκίνησε να πέφτει αίμα.

«Περίπου στις 2:30 η ώρα το βράδυ έγινε η συμπλοκή. Kάποιοι ανεγκέφαλoι, 20 – 25 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται. Tον λόγο δεν το ξέρω αλλά έβριζαν ο ένας τον άλλον, νεαροί ήταν οι περισσότεροι. Έπεσαν μπουνιές και βρισιές, είναι κρίμα κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να χαλάσουν ένα τέτοιο γλέντι. Πολλοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν και πολλά», είπε συγκεκριμένα.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να συλληφθούν οι εμπλεκόμενοι. Οι τραυματίες συνεχίζουν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.