Meteo: Με βροχές και ενισχυμένους βοριάδες ο καιρός για την 25η Μαρτίου

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου θα λάβει χώρα με βροχερό καιρό στα ανατολικά και νότια, πολύ ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αιτία για αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι η αργή κίνηση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή των Δωδεκανήσων προς την Κύπρο. Πιο αναλυτικά:

Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25η Μαρτίου αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Από την αρχή της ημέρας έως και τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 25/03 τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, σε τμήματα των Κυκλάδων και σε τμήματα των Δωδεκανήσων. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στην Κρήτη, όπου θα χιονίσει στα ορεινά. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ειδικά για την πόλη της Αθήνας, τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες προοδευτικά θα σταματήσουν. Δείτε στο windy την πορεία του φαινομένου.

Ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, η ροή των ανέμων και η γεωγραφική κατανομή του υετού για τα 3ώρα Τετάρτη 25/03, 05:00-08:00 και Τετάρτη 25/03, 11:00-14:00.

Ο καιρός για σήμερα Τρίτη (24.03.2026) από την ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ ο καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία & Θράκη

Καιρός: Άστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά & Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Άστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια & Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά και πιθανώς τις πρωινές και βραδινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία στα ανατολικά 6 και το βράδυ στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες & Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και απο το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη (25.03.2026) από την ΕΜΥ

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (26.03.2026) από την ΕΜΥ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.