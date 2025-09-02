Meteo: Το φετινό καλοκαίρι ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα

Το καλοκαίρι που μας αποχαιρέτησε πριν λίγες ημέρες ήταν το τρίτο πιο θερμό από το 1960 για την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo καθώς ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 3ο θερμότερο από το 1960 για την Ελλάδα και ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ως ο 4ος θερμότερος.

Πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήταν ο Αύγουστος.

Συνολικά, για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2025, οι 70 ήταν λίγο έως πολύ πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 για την ίδια εποχή.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2025 για ολόκληρη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ως το 3ο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά +1.5 °C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή). Είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2021 και μόλις 0.3 °C ψυχρότερο από το 2ο θερμότερο, το 2012.

Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το 2ο, το καλοκαίρι του 2024.

Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2.4 °C από το 1960 έως το 2025.

Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατάταξη του καλοκαιριού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με βάση τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού από το 1960 έως το 2025.

Παρατηρούμε πως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας, το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 2ο θερμότερο από το 1960, ενώ στα ηπειρωτικά ήταν το 4ο θερμότερο.

Στη Κεντρική Μακεδονία, στον νομό Αττικής και στη νότια Πελοπόννησο καταγράφηκε το 3ο θερμότερο.

Λιγότερο θερμό ήταν σε περιοχές των Κυκλάδων, σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κρήτης.