Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια τις 2 τελευταίες Κυριακές του χρόνου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ αύριο

Οι τροποποιήσεις αφορούν τα δρομολόγια του τραμ στους δήμους Γλυφάδα και Πειραιά
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ, αναμένονται τις επόμενες ημέρες, αφενός γιατί κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων, αφετέρου γιατί τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά τις επόμενες 2 Κυριακές.

Όσον αφορά το μετρό, τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου 2025, αναμένεται να ενισχυθούν τα δρομολόγια λόγω των ανοιχτών καταστημάτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως 3 επιπλέον συρμοί σε κάθε μία από τις γραμμές του μετρό θα ριχτούν στη «μάχη» ώστε οι πολίτες να μπορούν να μετακινηθούν πιο γρήγορα.

Σχετικά με το τραμ, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (20.12.2025) στη γραμμή 7 λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα γίνονται:

  • Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ – Παλαιό Δημαρχείο).
  • Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο – Αγία Τριάδα – Παλαιό Δημαρχείο).

