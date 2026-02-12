Μετρό: Γυναίκα έπεσε στις γραμμές στον σταθμό «Σύνταγμα» και ανασύρθηκε νεκρή

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (12.2.26) ο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα καθώς μία γυναίκα έπεσε στις ράγες και ανασύρθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα».

Όπως διευκρινίζεται, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3».

Αντίθετα, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που έπεσε στις ράγες έχει τραυματιστεί σοβαρά.