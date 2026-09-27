Ελλάδα

Μετρό: Μετρό: Κλείνουν δυόμισι ώρες νωρίτερα οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»

Ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε προσωρινή λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τη λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω»
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Από σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 4 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε προσωρινή λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τη λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι ώρες αναχώρησης

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20,

από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:34,

από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:36,

από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:39,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:41,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,

από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49,

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51,

από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53,

από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Δρομολόγια προς/από Αεροδρόμιο:

Τελευταίοι συρμοί

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα. Αναλυτικά:

• Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Χ24 από τον ΟΑΣΑ

Ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Μοναστηράκι προς Αιγάλεω» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο Δήμου), «Στ. Αιγάλεω Αποβίβαση» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Εσταυρωμένος).

• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Αιγάλεω» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα Στ. Αιγάλεω), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Μοναστηράκι προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα).

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