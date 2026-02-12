Ελλάδα

Μετρό: Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές – Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη γραμμή 2 του σταθμού «Σύνταγμα»

Πώς έγινε το δυστύχημα
Έξω από το Μετρό στο Σύνταγμα
Έξω από το Μετρό στο Σύνταγμα

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.2.26) ο άνδρας που το πρωί της Τετάρτης έπεσε στις ράγες στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Από το πρωί, έχει βγει εκτός λειτουργίας η «κόκκινη γραμμή» που περνά από τον συγκεκριμένο σταθμό αλλά λίγο πριν τις 10:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε στις ράγες του Μέτρο, στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Λίγη ώρα μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω του δυστυχήματος στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 βρέθηκε εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε ανταπόκριση με τη Γραμμή 3 αλλά πλέον η λειτουργία του έχει αποκατασταθεί.

Ελλάδα
